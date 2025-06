20-Jähriger stirbt bei Badeunfall

Ein junger Mann verschwindet unter der Wasseroberfläche. Die Rettungskräfte eilen zu Hilfe. Doch für den 20-Jährigen kommt sie zu spät.

Der Mann konnte nur noch leblos aus dem See geborgen werden (Symbolbild)

Emmering

Bei einem Badeunfall in einem See bei Emmering (Landkreis Fürstenfeldbruck) ist ein 20-Jähriger ums Leben gekommen. Rettungskräfte bargen den jungen Mann leblos aus dem Wasser, wie die Polizei mitteilte. Er sei zuvor mehrere Minuten nicht mehr aus dem See aufgetaucht.

Die Polizei geht demnach von einem tragischen Badeunfall aus. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb der 20-jährige Mann kurze Zeit nach dem Unfall im Krankenhaus. Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Badeunfalls dauern an.