19-Jähriger prallt mit Auto gegen Haus

Schwerverletzt muss ein 19-Jähriger ins Krankenhaus geflogen werden. Ist er wegen eines illegalen Autorennens von der Straße abgekommen?
dpa |
Möglicherweise hatte sich der Schwerverletzte zuvor ein illegales Autorennen geliefert. (Symbolbild)
Möglicherweise hatte sich der Schwerverletzte zuvor ein illegales Autorennen geliefert. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa
Waldkraiburg

Ein 19-Jähriger ist mit seinem Auto gegen eine Hausmauer bei Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Möglicherweise hatte sich der junge Mann vor dem Unfall ein illegales Autorennen geliefert, wie die Polizei mitteilte.

Mehrere Bekannte des 19-Jährigen aus Waldkraiburg und zwei weitere Fahrzeuge waren demnach bei Eintreffen der Polizei an der Unfallstelle. Der Schwerverletzte musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Er befindet sich den Angaben der Polizei zufolge in einem kritischen gesundheitlichen Zustand. 

Weitere Mitfahrer hatte der junge Mann im Auto demnach nicht. Die Polizei ermittelt zu dem Unfall und zu dem möglichen verbotenen Autorennen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

