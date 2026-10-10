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19-Jähriger mit Schwert im Bus – Polizei stellt Waffe sicher

Ein Mann steigt mit einem 1,20 Meter langen Schwert in einen Bus. Passanten rufen daraufhin die Polizei. Die Beamten rücken mit mehreren Streifenwagen an.
AZ/dpa |
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Mehrere Streifen fuhren zur Endhaltestelle, nachdem Passanten den Mann mit Schwert gemeldet hatten. (Symbolbild)
Mehrere Streifen fuhren zur Endhaltestelle, nachdem Passanten den Mann mit Schwert gemeldet hatten. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa
Regensburg

Ein 19-Jähriger hat in Regensburg ein rund 1,20 Meter langes Schwert in einen Linienbus mitgenommen und so einen größeren Einsatz ausgelöst. Passanten informierten am Freitag die Polizei, wie die Beamten mitteilte. Mehrere Streifen fuhren daraufhin zur Endhaltestelle und trafen dort auf den 19-Jährigen. Die Klinge des Schwertes war etwa 90 Zentimeter lang und steckte in einer Scheide.

Mann erwartet Ordnungswidrigkeitenverfahren

Eine Straftat lag den Angaben zufolge nicht vor, allerdings ist das Führen einer solchen Waffe in der Öffentlichkeit laut Polizei verboten. Deshalb wurde sie sichergestellt. Den Mann erwartet außerdem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

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