19-jähriger Autofahrer erfasst Motorrad - Fahrer stirbt

Ein junger Mann fährt mit seinem Auto auf der A95 und erfasst einen 66-Jährigen auf seinem Motorrad. Der Unfall endet tödlich. Wie konnte das passieren?
Der 66-Jährige starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Großweil

Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Garmisch-Partenkirchen auf der Autobahn 95 von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, starb der 66-Jährige noch an der Unfallstelle.

Der Mann fuhr demnach am Donnerstag bei starkem Regen auf der A95 Richtung München. Den Angaben zufolge übersah ihn bei Großweil aus bislang ungeklärten Gründen ein 19 Jahre alter Autofahrer. Das Auto erfasste den Motorradfahrer laut Polizei frontal, sodass der 66-Jährige auf die Straße geschleudert wurde.

Die Staatsanwaltschaft München II ordnete Gutachten zum genauen Unfallhergang an, wie es hieß. Bei der Unfallaufnahme sei ein Sachverständiger dabei gewesen. Die A95 war laut Polizeiangaben in Richtung München für mehrere Stunden gesperrt.

