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19-Jähriger aus Bayreuth stirbt nach Absturz in den Bergen

Angehörige melden einen jungen Mann als vermisst. Die Suchaktion läuft an. Doch Bergwacht und Polizei können den 19-Jährigen nur noch tot bergen.
AZ/dpa |
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Drei Hubschrauber helfen bei der Suche. (Symbolbild)
Drei Hubschrauber helfen bei der Suche. (Symbolbild) © Uwe Lein/dpa
Piding

Piding - Ein 19-Jähriger aus Bayreuth ist im Berchtesgadener Land in den Bergen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatten Angehörige den jungen Mann am Freitagvormittag als vermisst gemeldet. Es sei sofort mit der Suche begonnen worden, da man von einer Notlage ausgehen musste. Grundlage war der letzte mögliche Standort, den Kollegen des Vermissten mitgeteilt hatten.

Die Einsatzkräfte fanden ihn schließlich am späten Nachmittag am Fuderheustein bei Piding. Nach aktuellem Kenntnisstand sei davon auszugehen, dass der 19-Jährige bereits am Vortag in den späten Abendstunden über eine 200 Meter steile Rinne abgestürzt war, hieß es weiter. Dabei habe er sich tödliche Verletzungen zugezogen. 

Hubschrauber und Drohnen im Einsatz

Die alpine Einsatzgruppe Ost der Grenzpolizei Piding übernahm die Ermittlungen, um den Fall komplett aufzuklären. Bei der Suche waren unter anderem Hubschrauber und Drohnen im Einsatz.

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