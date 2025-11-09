AZ-Plus
  • Schwerer Unfall in Unterfranken: Zwei junge Frauen tödlich verunglückt

Schwerer Unfall in Unterfranken: Zwei junge Frauen tödlich verunglückt

Ein Auto kommt von der Fahrbahn ab und touchiert eine Leitplanke. Der Fahrer lenkt gegen. Zwei junge Menschen werden bei dem Unfall getötet.
AZ/dpa |
Für die beiden jungen Frauen kam jede Hilfe zu spät.
Für die beiden jungen Frauen kam jede Hilfe zu spät. © Pascal Höfig/NEWS5/dpa

Eine 19 Jahre alte Autofahrerin und ihre 16-jährige Beifahrerin sind bei einem Frontalzusammenstoß in Unterfranken ums Leben gekommen. Die beiden starben noch an der Unfallstelle bei Wildflecken (Landkreis Bad Kissingen), wie die Polizei mitteilte.

Ein Autofahrer war demnach am Morgen mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und hatte eine Leitplanke touchiert. Beim Zurücklenken sei das Auto mit dem entgegenkommenden Fahrzeug der beiden jungen Frauen kollidiert. 

Der 50 Jahre alte Autofahrer erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus, wie es hieß. Warum er von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar. Ein Gutachter wurde mit der Klärung der Unfallursache beauftragt.

