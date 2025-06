1860 München verpflichtet weiteren Stürmer

20 Tore und sechs Vorlagen: Das ist der beachtliche Leistungsnachweis des neuen "Löwen"-Stürmers aus der abgelaufenen Saison.

München

Der TSV 1860 München hat seinen vierten Neuzugang unter Vertrag genommen. Wie der Fußball-Drittligist mitteilte, kommt in Justin Steinkötter von Südwest-Regionalligist TSV Steinbach ein weiterer Stürmer zu den "Löwen". In der vergangenen Saison erzielte er in 33 Spielen 20 Tore und bereitete sechs weitere vor. Der 25-Jährige, der auch schon für den 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga aktiv war, wird für die Münchner mit der Rückennummer neun auflaufen.

"Justin ist ein sehr interessanter Spieler, der mit seiner Art zu spielen und mit seiner Mentalität hervorragend zu uns passt", sagte Geschäftsführer Christian Werner. "Mit 25 Jahren ist er bereit, in der 3. Liga einen neuen Anlauf zu nehmen. Ich freue mich, dass er trotz Interesse mehrerer Klubs sich für uns entschieden hat."

Zuvor hatten die "Löwen" schon die bundesligaerfahrenen Stürmer Kevin Volland (1. FC Union Berlin) und Florian Niederlechner (Hertha BSC) sowie Verteidiger Kilian Jakob (FC Erzgebirge Aue) für die kommende Saison unter Vertrag genommen.