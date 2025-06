1860 München holt Keeper Dähne von Bundesliga-Absteiger Kiel

1860 München will endlich wieder in die 2. Liga. Dabei helfen soll ein Torhüter, der zuletzt noch in der Bundesliga auflief.

dpa | 23. Juni 2025 - 15:57 Uhr

Torwart Thomas Dähne wechselt von Kiel zu 1860 München. © Torsten Silz/dpa

München Der TSV 1860 München hat Thomas Dähne vom Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel als neuen Stammtorwart verpflichtet. Der 31-Jährige kommt ablösefrei zum Fußball-Drittligisten - für den in Rosenheim gebürtigen Keeper ist dies auch eine Rückkehr in seine oberbayerische Heimat. Dähne wird im "Löwen"-Tor Nachfolger von Marco Hiller, der die Sechziger nach 17 Jahren verlassen hatte. Dähnes Vertrag in Kiel war ebenso ausgelaufen. Der Torwart, der Nachwuchs-Nationalspieler war und in seiner Karriere unter anderem auch für RB Salzburg sowie in Finnland und Polen spielte, war in vorigen Saison neunmal in der Bundesliga eingesetzt worden. "Ich habe richtig Bock, für den TSV 1860 München zu spielen", sagte er. "Meine Vorfreude auf das, was mich bei den Löwen erwartet, ist riesig. Ich habe die Bilder vom Trainingsauftakt gesehen, jetzt wird es Zeit, das alles vor Ort zu erleben." Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de