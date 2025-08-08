AZ-Plus

18-Jähriger vermisst: Polizei vermutet Wasserunfall

Wasserrettung und Polizeihubschrauber waren in Donauwörth im Einsatz. Bisher erfolglos. Ob die Suche weitergeht, ist unklar.
Noch ist unklar, ob sie Suche heute fortgesetzt wird. (Symbolbild)
Noch ist unklar, ob sie Suche heute fortgesetzt wird. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa
Donauwörth

In Donauwörth (Kreis Donau-Ries) wird ein 18-Jähriger vermisst. Eine Suche mit Hubschraubern und der Wasserrettung am Zusammenfluss von Wörnitz und Donau blieb am Donnerstagabend erfolglos, wie die Polizei mitteilte. Ob die Suche fortgesetzt wird, soll heute entschieden werden, so die Polizei weiter. 

Möglicherweise sei der junge Erwachsene bei einem Wasserunfall in die Flüsse gefallen. Auch der genaue Zeitpunkt des möglichen Geschehens steht nicht fest.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

