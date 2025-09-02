AZ-Plus

18-Jähriger überschlägt sich mit Auto - fünf Verletzte

Der junge Fahrer ist mit vier weiteren jungen Insassen im Wagen auf einer Kreisstraße unterwegs. Er kommt von der Fahrbahn ab. Wenig später läuft ein größerer Rettungseinsatz.
dpa |
Ein Rettungshubschrauber brachte einen lebensgefährlich verletzten Mitfahrer in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
Ein Rettungshubschrauber brachte einen lebensgefährlich verletzten Mitfahrer in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa
Altdorf

Ein 18-Jähriger hat sich in Niederbayern mit seinem voll besetzten Auto mehrfach überschlagen. Bei dem Unfall nahe Altdorf (Landkreis Landshut) seien alle fünf Menschen im Wagen verletzt worden, teilte die Polizei mit. Einer von ihnen schwebte demnach in Lebensgefahr und wurde per Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Zwei weitere Mitfahrer wurden demnach schwer verletzt, die Beifahrerin und der Fahrer trugen leichte Verletzungen davon. 

Warum der 18-Jährige am Montag mit seinem Wagen von der Kreisstraße bei Altdorf abkam, blieb zunächst unklar. Die Polizei suchte nach Zeugen, um den Unfallhergang besser rekonstruieren zu können. Ein Autokran barg demnach den Unfallwagen, die Kreisstraße blieb unterdessen gesperrt. Alle Insassen waren etwa im gleichen Alter wie der Fahrer.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

