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18-Jähriger aus Südbayern tot in den Allgäuer Alpen aufgefunden

Ein junger Mann wird in den Allgäuer Alpen vermisst. Nach wenigen Tagen gibt es traurige Gewissheit.
AZ/dpa |
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Auf dem Nebelhorn wurde ein junger Mann tot aufgefunden. (Symbolbild)
Auf dem Nebelhorn wurde ein junger Mann tot aufgefunden. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In den Allgäuer Alpen im Süden Bayerns ist ein junger Mann tot aufgefunden worden. Der 18-Jährige galt seit dem 1. November als vermisst, wie ein Polizeisprecher sagte. Daraufhin waren umfangreiche Suchmaßnahmen im Bereich Oberstdorf eingeleitet worden. Einsatzkräfte der Polizei fanden den Vermissten am Donnerstag demnach nun unterhalb des Gipfels des Nebelhorns. Weitere Angaben, etwa zur Todesursache, machte die Polizei zunächst nicht.

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