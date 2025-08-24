18-Jähriger stürzt aus Karussell und verletzt sich

Mehrfach fordert der Betreiber eines Karussells auf einem Volksfest einen Gast auf, Sicherheitsanweisungen einzuhalten. Dann stürzt der junge Mann hinaus.

Parsberg

Ein 18-Jähriger ist auf einem Volksfest während der Fahrt aus einem Karussell gestürzt und hat sich leicht verletzt. An dem Fahrgeschäft in Parsberg (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz)wurde nichts beanstandet, wie die Polizei mitteilte.

Der Betreiber forderte demnach den jungen Mann am Samstag mehrfach auf, die Sicherheitsanweisungen einzuhalten. Der 18-Jährige habe die Anweisungen trotzdem nicht eingehalten. Bei der Fahrt wurde er laut Polizeiangaben durch die Fliehkräfte aus dem Fahrgeschäft katapultiert. Der junge Mann kam den Angaben zufolge mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilte, zeigte der Betreiber alle erforderlichen Dokumente.