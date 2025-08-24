AZ-Plus

18-Jähriger stürzt aus Karussell und verletzt sich

Mehrfach fordert der Betreiber eines Karussells auf einem Volksfest einen Gast auf, Sicherheitsanweisungen einzuhalten. Dann stürzt der junge Mann hinaus.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Am Fahrgeschäft gab es laut Polizei nichts zu beanstanden. (Symbolbild)
Am Fahrgeschäft gab es laut Polizei nichts zu beanstanden. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Parsberg

Ein 18-Jähriger ist auf einem Volksfest während der Fahrt aus einem Karussell gestürzt und hat sich leicht verletzt. An dem Fahrgeschäft in Parsberg (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz)wurde nichts beanstandet, wie die Polizei mitteilte. 

Der Betreiber forderte demnach den jungen Mann am Samstag mehrfach auf, die Sicherheitsanweisungen einzuhalten. Der 18-Jährige habe die Anweisungen trotzdem nicht eingehalten. Bei der Fahrt wurde er laut Polizeiangaben durch die Fliehkräfte aus dem Fahrgeschäft katapultiert. Der junge Mann kam den Angaben zufolge mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilte, zeigte der Betreiber alle erforderlichen Dokumente.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.