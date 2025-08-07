AZ-Plus

18-Jähriger soll Schwager mit Messer getötet haben

Ein Familienstreit in Nürnberg ist eskaliert. Am Ende ist 40 Jahre alter Mann tot. Sein Schwager wird festgenommen.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Ein 18 Jahre alter Mann soll in Nürnberg seinen 40 Jahre alten Schwager nach einem Streit umgebracht haben. (Symbolbild)
Ein 18 Jahre alter Mann soll in Nürnberg seinen 40 Jahre alten Schwager nach einem Streit umgebracht haben. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Nürnberg

Nach einem eskalierten Familienstreit in Nürnberg soll ein 18 Jahre alter Mann seinen 40 Jahre alten Schwager mit einem Messer getötet haben. Der 18-Jährige werde noch im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt, teilte die Polizei in Nürnberg mit. Er habe sich nach der Tat widerstandslos in seiner Wohnung festnehmen lassen. 

Zuvor war es aus bisher nicht geklärter Ursache zum Streit zwischen den beiden Männern gekommen. Schließlich habe der 18-Jährige mit dem Messer angegriffen und seinem Opfer so schwere Verletzungen zugefügt, dass auch sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen einer Rettungswagenbesatzung nicht mehr erfolgreich gewesen seien. Die genauen Umstände würden von der Nürnberger Mordkommission ermittelt, die noch in der Nacht ihre Arbeit aufgenommen habe.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.