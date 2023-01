18-Jähriger nach Auseinandersetzung an Silvester in U-Haft

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Silvestertag in Augsburg ist gegen einen 18-Jährigen ein Haftbefehl erlassen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der junge Mann einen Kontrahenten mit einem Faustschlag ins Gesicht so schwer verletzt haben, dass das Opfer wiederbelebt werden musste. Der 44-Jährige sei nach der Reanimation schwerstverletzt ins Augsburger Uniklinikum gebracht worden.

02. Januar 2023 - 17:20 Uhr | dpa

Augsburg Der Mann war am Samstagmorgen gegen 6.00 Uhr mit zwei 18-Jährigen am Augsburger Königsplatz aneinander geraten. Der Grund für die körperliche Auseinandersetzung zwischen den Heranwachsenden und dem 44-Jährigen ist unbekannt. Laut Polizei waren die 18-Jährigen geflüchtet, als ein Zeuge nach dem Faustschlag eingriff. Eine halbe Stunde nach der Tat konnten die beiden Verdächtigen am nahe gelegenen Moritzplatz festgenommen werden. Gegen den 18-Jährigen, der den Erwachsenen niedergeschlagen haben soll, wurde am Sonntag ein Haftbefehl erlassen, der zweite Verdächtige wurde freigelassen. Der mutmaßliche Täter und auch das Opfer waren alkoholisiert. Der Königsplatz ist in Augsburg der zentrale Nahverkehrs-Umsteigeknoten und auch ein Kriminalitätsschwerpunkt. Der Platz wird deswegen von der Polizei per Video überwacht. In der Adventszeit 2019 hatte eine Gewalttat am Königsplatz bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Damals hatte ein 17-Jähriger einen Familienvater mit einem Faustschlag tödlich verletzt. Der Täter wurde später zu einer viereinhalb Jahre dauernden Jugendstrafe verurteilt.