18-Jähriger bei Angriff in Hotel schwer verletzt

Ein 18-Jähriger und ein 34-Jähriger treffen sich in einem Hotel in Nürnberg. Dabei soll der Ältere auf den Jüngeren losgegangen sein. Nun ermittelt die Mordkommission.

Nürnberg

Ein 34-Jähriger soll einen 18-Jährigen in einem Nürnberger Hotel angegriffen und schwer verletzt haben. Die Mordkommission ermittle wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 34-Jährigen, teilte die Polizei mit. Beamte nahmen den Verdächtigen in der Nacht zum Sonntag fest, nachdem ein Zeuge die Polizei gerufen hatte, wie ein Polizeisprecher sagte.

Laut dem Sprecher spielte sich der Vorfall in einem Hotelzimmer ab. Ob die Männer in dem Hotel zu Gast waren, wie der 18-Jährige verletzt wurde und weshalb sich die Männer getroffen hatten, war zunächst unklar. Auch zu möglichen Hintergründen konnte der Sprecher zunächst keine genaueren Angaben machen. Ein Richter sollte demnach im Laufe des Tages entscheiden, ob der 34-Jährige in Untersuchungshaft kommt.