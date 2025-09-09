18-Jähriger baut mit geliehenem Porsche 100.000-Euro-Unfall
In der Oberpfalz ist ein 18-Jähriger mit einem geliehenen Porsche bei Sengenthal (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) gegen eine Stützmauer und einen Baum geprallt. Der Totalschaden belaufe sich auf etwa 100.000 Euro, teilte die Polizei mit. Der 18-Jährige und sein gleichaltriger Beifahrer blieben demnach unverletzt. Ausgeliehen hatte der 18-Jährige den Wagen einem Polizeisprecher nach aus dem Bekanntenkreis.
Auf einer kurvigen Verbindungsstraße habe der 18-Jährige am Montagabend die Kontrolle über den Sportwagen verloren. Er sei mit dem Wagen nach links von der Straße abgekommen. Der Porsche prallte laut Polizei gegen die Stützmauer, wurde auf die gegenüberliegende Fahrbahn geschleudert und prallte dann gegen den Baum.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
