18-Jähriger baut mit geliehenem Porsche 100.000-Euro-Unfall

Ein 18-Jähriger leiht sich im Bekanntenkreis einen Porsche aus. Doch der Fahranfänger unterschätzt die Power des Sportwagens. Er verliert die Kontrolle und kommt von der Straße ab.

Sengenthal

In der Oberpfalz ist ein 18-Jähriger mit einem geliehenen Porsche bei Sengenthal (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) gegen eine Stützmauer und einen Baum geprallt. Der Totalschaden belaufe sich auf etwa 100.000 Euro, teilte die Polizei mit. Der 18-Jährige und sein gleichaltriger Beifahrer blieben demnach unverletzt. Ausgeliehen hatte der 18-Jährige den Wagen einem Polizeisprecher nach aus dem Bekanntenkreis.

Auf einer kurvigen Verbindungsstraße habe der 18-Jährige am Montagabend die Kontrolle über den Sportwagen verloren. Er sei mit dem Wagen nach links von der Straße abgekommen. Der Porsche prallte laut Polizei gegen die Stützmauer, wurde auf die gegenüberliegende Fahrbahn geschleudert und prallte dann gegen den Baum.