In Bayern: 18 Hundewelpen bei Kontrolle in Auto entdeckt

Ohne vorgeschriebene Papiere und unsachgemäß transportiert: 18 Welpen werden bei einer Polizeikontrolle entdeckt. Jetzt ermittelt die Polizei gegen zwei Männer.

Bei einer Kontrolle in Niederbayern haben Beamte 18 Hundewelpen in einem Auto entdeckt. Die Tiere waren teilweise nur wenige Wochen alt, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden laut Polizei unsachgemäß und ohne die vorgeschriebene Dokumentation transportiert.

Um die Hunde ordentlich zu versorgen, gaben die Beamten sie nach der Kontrolle in Essenbach (Landkreis Landhut) am Samstag an ein Tierheim weiter. Den 26-jährigen Fahrer und seinen Beifahrer erwarten Ermittlungen wegen eines Vergehens gegen das Tierschutzgesetz.