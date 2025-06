17 Kilogramm Drogen geschmuggelt - Mann in U-Haft

Fahnder durchsuchen das Auto eines 48-Jährigen auf der Autobahn 3. Dabei finden sie ihren Angaben zufolge mehrere Kilogramm Rauschgift. Nicht alle Substanzen sind bekannt.

Der 48-Jährige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Passau

Etwa 17 Kilogramm Rauschgift haben Schleierfahnder im Auto eines Mannes in Passau gefunden. Der 48-Jährige befinde sich inzwischen in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. Die Fahnder kontrollierten demnach am Donnerstag das Fahrzeug des Mannes, der auf der Autobahn 3 Richtung Österreich fuhr. Dabei hätten die Polizisten etwa zehn Kilogramm Amphetamin, vier Kilogramm Crystal und drei Kilogramm einer bislang unbekannten Substanz entdeckt.

Das Rauschgift, das Fahrzeug und die elektronischen Geräte des 48-Jährigen stellten die Beamten sicher, wie es hieß. Gegen den Mann ermittle die Polizei wegen Verdachts der illegalen Einfuhr und des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.