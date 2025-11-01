Mit fast zwei Promille und ohne Helm stürzt ein 17-Jähriger nachts mit seinem Pedelec. An den Sturz kann sich der Jugendliche nicht erinnern. Nun ermittelt die Polizei.

Starnberg

Ein Jugendlicher ist mit knapp zwei Promille Alkohol beim Radfahren in Starnberg gestürzt und hat sich verletzt. Der 17-Jährige sei mit Verdacht auf Schädelhirntrauma und Schürfwunden in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Er war den Angaben zufolge nach seinem Sturz zunächst bewusstlos. Jemand habe die Polizei alarmiert, sagte eine Polizeisprecherin. Der Junge sei ohne Fremdeinwirkung gestürzt, hieß es.

Als die Polizisten eintrafen, war der 17-Jährige demnach wieder ansprechbar. Er gab an, mit seinem Pedelec von einer Party zurückgefahren zu sein. An den Sturz selbst habe er sich nicht erinnern können. Der 17-Jährige trug laut Polizeiangaben keinen Helm. Ein Atemalkoholtest habe ergeben, dass der Junge knapp zwei Promille hatte. Der Rettungsdienst habe ihn leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm Blut abgenommen worden sei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Jugendlichen. An dem Fahrrad sei ein Schaden von etwa 200 Euro entstanden.