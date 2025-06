17-jähriger Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Frontal stößt ein Jugendlicher Radfahrer mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte, ist nicht klar.

Trotz Reanimationsmaßnahmen starb der 17-Jährige noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)

Rothenburg ob der Tauber

Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 17 Jahre alter Radfahrer in Rothenburg ob der Tauber gestorben. Der 17-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Die 24 Jahre alte Autofahrerin war demnach am späten Freitagabend in Richtung einer Staatsstraße unterwegs. Der Jugendliche sei in die Gegenrichtung hinter einem Leichtkraftradfahrer gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß der Radfahrer den Angaben zufolge frontal mit dem Auto zusammen und stürzte.

Trotz Reanimationsversuchen starb der 17-Jährige. Die Autofahrerin sowie ihr 20 Jahre alter Beifahrer blieben laut Polizeiangaben unverletzt. Ein Gutachter habe an der Unfallstelle unterstützt.