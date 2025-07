17-Jähriger ohne Führerschein unterwegs - tot

In der Nacht rücken Einsatzkräfte zu einem Unfall aus. Beide Insassen müssen ins Krankenhaus. Einer überlebt nicht.

Wolfratshausen

Ein 17-Jähriger ist mit einem Leihwagen gegen ein Haus im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen geprallt und dabei tödlich verletzt worden. Sein 19-jähriger Beifahrer sei leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Jugendliche habe keinen Führerschein besessen und sei in der Nacht mit zu hohem Tempo von einer Straße in Wolfratshausen abgekommen. Durch den anschließenden Aufprall wurde er eingeklemmt.

Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag der 17-Jährige seinen Verletzungen. Die Statik des Hauses sei noch in Ordnung. Der Schaden am Gebäude und am Auto wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt. Wie der Jugendliche an das Leihauto kam, müsse noch ermittelt werden.