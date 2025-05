17-Jähriger hat Marihuana-Aufzucht im Zimmer - Durchsuchung

Die Polizei prüft, ob der Jugendliche mit Marihuana gehandelt hat. In seinem Zimmer befanden sich nicht nur Pflanzen, sondern auch getrocknetes Marihuana.

Simbach am Inn

Im Zimmer eines 17-Jährigen hat die Polizei im niederbayrischen Simbach am Inn eine Marihuana-Zucht gefunden. Bei einer Durchsuchung stießen Beamte der Grenzpolizei auf 15 Marihuanapflanzen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, wie es in einer Mitteilung hieß. Zudem stellten sie bereits getrocknetes Marihuana, eine geringe Menge Amphetamin und zwei Messer sicher.

Der 17-Jährige wurde bei dem Einsatz am Mittwoch in der Stadt im Landkreis Rottal-Inn festgenommen, aber später an eine erziehungsberechtigte Person übergeben, wie es hieß. Die Polizei hatte einen von der Staatsanwaltschaft Landshut beantragten Durchsuchungsbeschluss vollstreckt. Es wird wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Cannabis ermittelt.