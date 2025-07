17-Jähriger fährt mit Tempo 120 durch Augsburg

In Augsburg flieht ein Autofahrer mit rasantem Tempo vor der Polizei. Später kommt heraus: Am Steuer sitzt ein 17-Jähriger ohne Führerschein. Wie kam er an den Mietwagen?

dpa | 20. Juli 2025 - 15:39 Uhr

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 17-Jährigen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Augsburg Mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde ist ein 17-Jähriger mit einem Mietwagen auf der Flucht vor der Polizei durch Augsburg gerast. Beamte wollten das Auto Polizeiangaben zufolge kontrollieren, weil es zu schnell unterwegs war. Statt anzuhalten, sei der Fahrer zunächst mit hohem Tempo davongefahren. Als die Beamten den Fahrer schließlich angehalten hätten, habe dieser zunächst falsche Personalien angegeben. Später habe sich herausgestellt, dass es sich um einen 17-Jährigen ohne Führerschein gehandelt habe. Auch stellten die Beamten ihren Angaben zufolge fest, dass der Jugendliche mit einem Mietauto gefahren war. Wie er in den Besitz des Autos gekommen war, war zunächst unklar. Die Polizei brachte den 17-Jährigen nach dem Vorfall am Freitag zu seinen Eltern. Er müsse sich nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, falscher Namensangabe und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.