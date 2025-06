16-Jähriger nach bewaffnetem Überfall auf Tankstelle in Haft

Nach einem Überfall auf eine Tankstelle an Pfingsten in Pfaffenhofe gelingt der Kriminalpolizei ein Ermittlungserfolg: Tatverdächtig ist ein 16-Jähriger.

Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in Pfaffenhofen sitzt ein 16-Jähriger in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Pfaffenhofen

Wenige Tage nach dem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in Pfaffenhofen an der Ilm hat die Kriminalpolizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilte, handelt es sich um einen 16-Jährigen aus Pfaffenhofen.

Am Pfingstmontag hatte ein maskierter Mensch gegen 12.40 Uhr den Tankstellenshop betreten und mit einer Pistole Bargeld gefordert. Mit einer Beute im niedrigen dreistelligen Bereich flüchtete der Täter anschließend auf einem Motorroller. Verletzt wurde niemand.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, blieb der Täter zunächst verschwunden. Durch umfangreiche Ermittlungen der Kripo habe der 16-Jährige nun identifiziert und am Mittwoch festgenommen werden können. In seinem Zimmer in der elterlichen Wohnung fanden die Ermittler Beweismittel, die mit der Tat in Verbindung stehen sollen.

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt beantragte daraufhin einen Haftbefehl, der am Donnerstag vom zuständigen Richter in Vollzug gesetzt wurde.