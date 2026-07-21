16-Jähriger löst Polizeieinsatz an Gymnasium aus
Wegen einer unechten Pistole wurde die Polizei zu einer Schule nach Rosenheim gerufen. Ein 16-Jähriger war gesehen worden, als er in der Nähe des Gymnasiums Freunden eine schwarze Pistole vorzeigte, wie die Polizei mitteilte.
Beamte werden vor Ort fündig
Als die Beamten an der Schule eintrafen, konnten sie bei dem Jugendlichen eine den Angaben zufolge täuschend echt aussehende Spielzeugpistole und ein Springmesser finden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern demnach an.
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