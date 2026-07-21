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16-Jähriger löst Polizeieinsatz an Gymnasium aus

Ein Jugendlicher hantiert mit einer schwarzen Pistole in der Nähe eines Gymnasiums. Mehrere Polizeibeamte rücken an. Sie stellen eine falsche und eine echte Waffe sicher.
AZ/dpa |
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Die Polizei wurde wegen einer täuschend echt aussehenden Pistole zu der Schule gerufen. (Symbolbild)
Die Polizei wurde wegen einer täuschend echt aussehenden Pistole zu der Schule gerufen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Wegen einer unechten Pistole wurde die Polizei zu einer Schule nach Rosenheim gerufen. Ein 16-Jähriger war gesehen worden, als er in der Nähe des Gymnasiums Freunden eine schwarze Pistole vorzeigte, wie die Polizei mitteilte.

Beamte werden vor Ort fündig

Als die Beamten an der Schule eintrafen, konnten sie bei dem Jugendlichen eine den Angaben zufolge täuschend echt aussehende Spielzeugpistole und ein Springmesser finden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern demnach an.

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