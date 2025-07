150.000 Euro Schaden nach Lastwagenbrand

Ein Lastwagenfahrer bemerkt, dass Rauch aus seinem Sattelauflieger aufsteigt und stoppt das Fahrzeug.

Langweid am Lech

Rund 150.000 Euro Schaden hat der Brand eines Lastwagens auf der Bundesstraße 2 in Schwaben verursacht. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 46-jährige Fahrer in der Nacht auf Samstag Rauch an seinem Sattelauflieger bemerkt und das Fahrzeug auf dem Standstreifen gestoppt.

Nach Polizeiangaben geriet der Inhalt des Aufliegers nahe Langweid am Lech (Landkreis Augsburg) in Vollbrand. Verletzt wurde niemand. Die Bergung des Fahrzeugs dauerte mehrere Stunden, die Straße blieb bis in die Morgenstunden vollständig gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.