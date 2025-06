150 Jahre Münchner Opernfestspiele - Festakt mit Lagarde

Die Bayreuther Festspiele mögen das bekannteste Opernspektakel Deutschlands sein - doch eins ist sogar noch älter.

München

Mit einem großen Festakt im Nationaltheater feiert die Bayerische Staatsoper heute (20.00 Uhr) 150 Jahre Münchner Opernfestspiele. Damit gelten sie als die ältesten in Deutschland - sogar älter noch als die Bayreuther Festspiele, die erst 2026 großes Jubiläum feiern.

Laut Staatsoper soll Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, am Vorabend der Festspiel-Eröffnung die Festrede halten. Richtig los geht es dann am Freitag (27. Juni) mit "Don Giovanni" in der Regie von David Herrmann. Die Inszenierung der Mozart-Oper soll am 6. Juli auch beim Open-Air-Event "Oper für alle" zu sehen sein.

Insgesamt stehen demnach 13 Inszenierungen auf dem Festspielplan, die zweite Festspielpremiere ist "Pénélope" von Gabriel Fauré. Pünktlich zu den Festspielen ist auch die beliebte Apollon-Stufenbar auf den Stufen des Nationaltheaters am Max-Joseph-Platz in der Münchner Innenstadt wiedereröffnet worden.