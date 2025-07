1,5 Millionen Euro Schaden nach Brand einer Futterhalle

Rauchschwaden ziehen am Samstag auf die Autobahn. In der Nähe steht eine Halle in Vollbrand. Der Schaden ist immens.

dpa | 13. Juli 2025 - 10:52 Uhr

Mehr als 100 Einsatzkräfte rückten zu dem Brandort aus. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Bad Grönenbach Etwa anderthalb Millionen Euro Schaden sind durch ein Feuer in einer Futterhalle im Landkreis Unterallgäu entstanden. Die Halle auf dem landwirtschaftlichen Anwesen habe innerhalb weniger Minuten in Vollbrand gestanden, teilte die Polizei mit. Die Mitarbeiter konnten alle Tiere aus der Nähe rechtzeitig retten. Weder Menschen noch Tiere wurden verletzt. Die Feuerwehr verhinderte einen Übergriff des Brandes auf angrenzende Ställe und das Wohnhaus, wie es hieß. Teilweise seien die "massiven Rauchschwaden" am Samstag auf die naheliegende A7 gezogen. Im Einsatz waren rund 150 Kräfte. Den Angaben zufolge dürften die Nachlöscharbeiten noch mehrere Tage dauern. Die Kripo ermittelt nun - unter anderem zur bislang unklaren Brandursache. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de