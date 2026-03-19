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Mehrere Fahrzeuge gerammt: 15-Jähriger will in Autohaus Wagen ausprobieren - und bekommt den Schlüssel

Ein Jugendlicher möchte sich bei einem Autohändler in Straubing einen Wagen anschauen – angeblich, weil seine Familie Interesse am Kauf hat. Er bekommt einen Schlüssel. Dann fährt er los.
AZ/dpa |
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Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen Fahrens ohne Führerschein. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen Fahrens ohne Führerschein. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Ein 15-Jähriger hat in einem Autohaus in Niederbayern mit einem Verkaufswagen mehrere Autos gerammt. Den Schaden schätzte die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro. Den Ermittlern zufolge hatte der Jugendliche den Schlüssel zum Wagen in dem Betrieb in Straubing bekommen, um sich das Auto von innen anschauen und Fotos machen zu können. Seine Familie sei am Kauf des Autos interessiert.

Stattdessen sei der 15-Jährige in einem unbeobachteten Moment mit dem Auto losgefahren – und gegen gleich mehrere Fahrzeuge geprallt. Gegen den Jugendlichen werde wegen unbefugten Gebrauchs eines Autos und Fahrens ohne Führerschein ermittelt.

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9 Kommentare
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  • Himbeer-Toni vor 48 Minuten / Bewertung:

    Was für ein Hundskrüppel. Ohren langziehen, so dass er keine Mütze mehr braucht.

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  • Witwe Bolte vor 40 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Himbeer-Toni

    Da möchte man nicht wissen, wie der Rest der Familie so drauf ist.....
    Aus einem geordneten, seriösen Elternhaus mit verantwortungsvoller Erziehung stammt der höchstwahrscheinlich nicht.
    Ob da auch die Schule des Früchtchens benachrichtigt wird? Früher war das mal so. Aber heut gibts den heiligen Datenschutz.

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  • Himbeer-Toni vor 33 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Witwe Bolte

    Man könnte auch die Angelegenheit neuzeitlich regeln mit Psychologe, Soziologen und einem Sozialarbeiter der ihm dann lebenslang zur Seite gestellt wird.
    Würde vor allem einen Haufen Geld kosten, und ob da der Erfolg besser wäre?

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