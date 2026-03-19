Mehrere Fahrzeuge gerammt: 15-Jähriger will in Autohaus Wagen ausprobieren - und bekommt den Schlüssel

Ein Jugendlicher möchte sich bei einem Autohändler in Straubing einen Wagen anschauen – angeblich, weil seine Familie Interesse am Kauf hat. Er bekommt einen Schlüssel. Dann fährt er los.

Ein 15-Jähriger hat in einem Autohaus in Niederbayern mit einem Verkaufswagen mehrere Autos gerammt. Den Schaden schätzte die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro. Den Ermittlern zufolge hatte der Jugendliche den Schlüssel zum Wagen in dem Betrieb in Straubing bekommen, um sich das Auto von innen anschauen und Fotos machen zu können. Seine Familie sei am Kauf des Autos interessiert.

Stattdessen sei der 15-Jährige in einem unbeobachteten Moment mit dem Auto losgefahren – und gegen gleich mehrere Fahrzeuge geprallt. Gegen den Jugendlichen werde wegen unbefugten Gebrauchs eines Autos und Fahrens ohne Führerschein ermittelt.