15-Jähriger ertrinkt in Badesee - 27-Jähriger vermisst

Der 15-Jährige zählte zu einer Gruppe von rund 30 Kindern und Jugendlichen, die mit ihren Betreuerinnen im Schwimmbad in Inzell waren. An einem anderen Badesee in Bayern wird ein Badegast vermisst.

Innzell/Neustadt an der Donau

Ein 15-Jähriger ist in einem Schwimmbad in Innzell ertrunken. Ein Badegast habe ihn aus rund drei Metern Tiefe aus dem Badesee gezogen, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Eine zufällig anwesende Ärztin versuchte den Jugendlichen zu reanimieren, bis der Notarzt übernahm - doch "leider ohne Erfolg", hieß es. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Untersuchungen in dem Fall. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es den Angaben zufolge bisher nicht.

Der Junge zählte zu einer Gruppe von rund 30 Kindern und Jugendlichen, die am Donnerstag mit ihren Betreuerinnen in dem Bad waren. Er war den Angaben zufolge zunächst im Nichtschwimmerbereich unterwegs, dann aber verschwunden. Die anderen Mitglieder der Gruppe wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.

Am Donnerstagnachmittag wurden Einsatzkräfte zum Mauerner Badesee in Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) gerufen. Ein 27-Jähriger war vor den Augen anderer Badegäste im Wasser untergegangen, wie die Polizei mitteilte. Etwa 125 Rettungskräfte suchten nach dem Mann. Taucher suchten den See ab, auch Sonartechnik wurde eingesetzt. "Trotzdem konnte der vermisste Badegast bislang nicht aufgefunden werden", hieß es. Der Badesee wurde gesperrt, weitere Suchmaßnahmen sind geplant.