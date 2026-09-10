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15-Jährige hilflos in Bayern aufgefunden: Sie wurde mutmaßlich von einem jungem Mann sexuell missbraucht

In einer Straße in Augsburg wird eine 15-Jährige hilflos aufgefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Vergewaltigung - und sucht Zeugen.
AZ/dpa |
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Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolbild)
Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa
Augsburg

Ein unbekannter junger Mann soll eine 15-Jährige in Augsburg sexuell missbraucht haben. Die Jugendliche sei nach dem Vorfall in einer Straße hilflos aufgefunden worden, teilte die Polizei mit. Sie wurde demnach ärztlich versorgt.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Vergewaltigung und bittet Zeugen, sich zu melden, wenn sie etwas Verdächtiges beobachtet haben. Relevant seien insbesondere Gruppen von Menschen im Alter von etwa 15 bis 20 Jahren, bei denen einzelne Personen gegebenenfalls unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen.

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