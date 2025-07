15 Bergsteiger in Not - zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Samstag sind mehrere Bergsteiger an der Zugspitze unterwegs. Am frühen Abend werden sie dann von einem Gewitter überrascht.

dpa | 20. Juli 2025 - 00:21 Uhr

Neben dem BRK war auch die Bergwacht im Einsatz. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Grainau 15 Bergsteiger in Not sind an der Zugspitze mit zwei Rettungshubschraubern ins Tal gebracht worden. Sie seien bei ihren Touren im Landkreis Garmisch-Partenkirchen von einem Gewitter überrascht worden, sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Oberland. Mehrere Bergsteiger seien wegen Unterkühlung oder Erschöpfung in ein Krankenhaus gebracht worden. Es waren sowohl Kräfte des Bayerischen Roten Kreuzes als auch der Bergwacht im Einsatz. Dieser dauerte rund fünf Stunden.