14-Jähriger wirft Bratpfanne von Brücke – Auto verfehlt

Zwei Jugendliche stehen mit einer Bratpfanne auf einer Brücke. Als ein Auto kommt, fliegt die Pfanne. Verletzt wird niemand.

Ein 14-Jähriger soll in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf a.Inn) eine Bratpfanne von einer Brücke auf eine Straße geworfen haben. Die Pfanne habe ein Auto nur knapp verfehlt, teilte die Polizei mit.

Eine Autofahrerin meldete der Polizei den Vorfall. Beamte nahmen daraufhin einen 14-Jährigen und einen 13-Jährigen fest. Der 14-Jährige soll die Pfanne geworfen haben. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr. Beide Jugendlichen wurden wieder zu ihren Eltern gebracht.