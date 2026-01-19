AZ-Plus

14-Jähriger wirft Bratpfanne von Brücke – Auto verfehlt

Zwei Jugendliche stehen mit einer Bratpfanne auf einer Brücke. Als ein Auto kommt, fliegt die Pfanne. Verletzt wird niemand.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Die Polizei ermittelt den Tatverdächtigen. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt den Tatverdächtigen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein 14-Jähriger soll in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf a.Inn) eine Bratpfanne von einer Brücke auf eine Straße geworfen haben. Die Pfanne habe ein Auto nur knapp verfehlt, teilte die Polizei mit. 

Eine Autofahrerin meldete der Polizei den Vorfall. Beamte nahmen daraufhin einen 14-Jährigen und einen 13-Jährigen fest. Der 14-Jährige soll die Pfanne geworfen haben. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr. Beide Jugendlichen wurden wieder zu ihren Eltern gebracht.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.