14-jähriger Fahrradfahrer stirbt bei Autounfall

Ein junger Radfahrer stößt mit einem Auto zusammen - mit tragischen Folgen.

Der Junge erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. (Symbolbild)

Stockheim

Ein 14 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Oberfranken beim Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Der Jugendliche bog in Stockheim (Landkreis Kronach) aus einer Querstraße mit seinem Rad ab und prallte gegen den Wagen eines 33-Jährigen, wie die Polizei mitteilte.

Der Autofahrer rief den Angaben zufolge sofort die Rettungskräfte und einen Notarzt, doch trotz aller Bemühungen sei der 14-Jährige noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der 33-Jährige erlitt einen Schock und kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus.