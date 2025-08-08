AZ-Plus
14-Jähriger auf E-Bike stirbt nach Zusammenstoß mit Traktor

Ein Jugendlicher ist mit einem E-Bike auf einer Straße zwischen zwei Orten in der Oberpfalz unterwegs, als plötzlich ein Traktor auf die Straße einbiegt. Der 14-Jährige überlebt die Kollision nicht.
Der 14-Jährige starb laut Polizei nach am Ort des Unfalls. (Symbolbild)
Der 14-Jährige starb laut Polizei nach am Ort des Unfalls. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa
Niedermurach

Ein 14-Jähriger ist in der Oberpfalz auf seinem E-Bike von einem Traktor erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Jugendliche auf einer Straße zwischen zwei Ortsteilen von Niedermurach (Landkreis Schwandorf) unterwegs, als das Traktorgespann aus einer unübersichtlichen Einmündung auf die Straße fuhr. Am Straßenrand erschwerten laut Polizei unter anderem hochgewachsene Maispflanzen die Sicht. 

Der Jugendliche sei bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt worden. Der Rettungsdienst habe am Unfallort noch mit Reanimationsmaßnahmen begonnen, der 14-Jährige sei aber seinen Verletzungen erlegen. Neben Rettungsdienst und Polizei sei auch ein Kriseninterventionsteam im Einsatz gewesen.

Ein Experte soll mit einem unfallanalytischen Gutachten bei den Ermittlungen zur genauen Unfallursache helfen. Auch zum Hergang des Unfalls ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben noch.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

