Kommentar 13 Milliarden Euro: Man stelle sich vor, was Bayern mit dem Geld machen könnte

Es zeichnet sich ab, dass Bayern in diesem Jahr mehr als 13 Milliarden Euro in den Länderfinanzausgleich einzahlen muss. Man stelle sich vor, was der Freistaat damit machen könnte.

Ralf Müller | 27. Juli 2025 - 16:49 Uhr