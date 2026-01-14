13 Jahre unschuldig im Gefängnis: Bayern muss Justizopfer Millionen-Entschädigung zahlen

Er saß über zehn Jahre im Gefängnis – unschuldig, wie sich am Ende herausstellte. Nun steht fest, wie viel Geld Manfred Genditzki vom Freistaat Bayern deswegen bekommt.

Jahrelang hatte Manfred Genditzki für seine Freilassung gekämpft - und am Ende recht bekommen. (Archivfoto)

Der zu Unrecht wegen Mordes verurteilte Manfred Genditzki bekommt vom Freistaat Bayern insgesamt 1,31 Millionen Euro als Entschädigung. Die Einigung umfasse alle Ansprüche aus seiner Verurteilung, seiner Haft und dem Wiederaufnahmeverfahren, teilte das bayerische Justizministerium mit.

Das Landgericht München II hatte Genditzki zunächst für schuldig befunden, 2008 eine Seniorin aus Rottach-Egern in ihrer Badewanne ertränkt zu haben. Nach insgesamt mehr als 13 Jahren in Haft wurde er 2023 nach einem erfolgreichen Wiederaufnahmeverfahren jedoch freigesprochen.

Mit dem Gesamtvergleich, der auch bereits gezahlte Beträge berücksichtigt, wurden die beiden bisher anhängigen Gerichtsverfahren zur Entschädigungshöhe den Angaben zufolge einvernehmlich beendet.

Bei der Gesamthöhe sei zu berücksichtigen, dass Genditzki die Summe teilweise versteuern müsse und Verbindlichkeiten wie Anwaltshonorare zu begleichen habe. Das Ministerium sieht zudem einen rechtspolitischen Handlungsbedarf bei den Entschädigungsregeln.