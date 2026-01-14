AZ-Plus
13 Jahre unschuldig im Gefängnis: Bayern muss Justizopfer Millionen-Entschädigung zahlen

Er saß über zehn Jahre im Gefängnis – unschuldig, wie sich am Ende herausstellte. Nun steht fest, wie viel Geld Manfred Genditzki vom Freistaat Bayern deswegen bekommt.
AZ/dpa |
Jahrelang hatte Manfred Genditzki für seine Freilassung gekämpft - und am Ende recht bekommen. (Archivfoto)
Jahrelang hatte Manfred Genditzki für seine Freilassung gekämpft - und am Ende recht bekommen. (Archivfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der zu Unrecht wegen Mordes verurteilte Manfred Genditzki bekommt vom Freistaat Bayern insgesamt 1,31 Millionen Euro als Entschädigung. Die Einigung umfasse alle Ansprüche aus seiner Verurteilung, seiner Haft und dem Wiederaufnahmeverfahren, teilte das bayerische Justizministerium mit.

Das Landgericht München II hatte Genditzki zunächst für schuldig befunden, 2008 eine Seniorin aus Rottach-Egern in ihrer Badewanne ertränkt zu haben. Nach insgesamt mehr als 13 Jahren in Haft wurde er 2023 nach einem erfolgreichen Wiederaufnahmeverfahren jedoch freigesprochen.

Mit dem Gesamtvergleich, der auch bereits gezahlte Beträge berücksichtigt, wurden die beiden bisher anhängigen Gerichtsverfahren zur Entschädigungshöhe den Angaben zufolge einvernehmlich beendet.

Bei der Gesamthöhe sei zu berücksichtigen, dass Genditzki die Summe teilweise versteuern müsse und Verbindlichkeiten wie Anwaltshonorare zu begleichen habe. Das Ministerium sieht zudem einen rechtspolitischen Handlungsbedarf bei den Entschädigungsregeln.

4 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Frale vor 30 Minuten / Bewertung:

    Einfach frech solche Urteile. 13 Jahre unschuldig im Knast .... dieser Betrag ist eine Frechheit. Ich schäme mich für dieses Land.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Gelegenheitsleserin vor 4 Stunden / Bewertung:

    Anders als manche denken, kann der Umfang und die Höhe der Entschädigung nicht frei ausgehandelt oder vom Land oder von einem Gericht nach Gutdünken entschieden werden, sondern ist im Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen (StrEG) geregelt.
    https://www.gesetze-im-internet.de/streg/BJNR001570971.html

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Futurana vor 5 Stunden / Bewertung:

    Wie, 1,3 Millionen? Für die lange Zeit . Also 5- 10 Millionen wären doch dafür doch nicht zuviel.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
