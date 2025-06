13-Jähriger zieht im Streit Messer und verletzt 14-Jährigen

Ein Streit zwischen Teenagern eskaliert. Erst schlägt einer zu, dann zückt der andere plötzlich ein Messer und greift an.

Nürnberg

In Nürnberg ist ein Streit zwischen einem 13-Jährigen und einem 14-Jährigen eskaliert. Am Ende zückte der 13-Jährige ein Messer und griff an, wie die Polizei mitteilt. Der 14-Jährige habe sich zwar verteidigen können, sei aber leicht an der Hand verletzt worden. Erst nachdem eine weitere Person eingriff, ließ der 13-Jährige von seinem Gegenüber ab und entfernte sich.

Dem Messerangriff war laut Polizei ein handfester Streit in einem Mehrfamilienhaus vorangegangen, bei dem der 14-Jährige auch zugeschlagen haben soll. Die beiden sollen sich schon länger kennen. Worum es bei dem Streit ging und wer in die Auseinandersetzung eingriff, blieb zunächst offen.

Die Polizei nahm den Sachverhalt auf, sicherte Spuren und startete Ermittlungen. Der 13-Jährige ist nach Aussage eines Sprechers aber noch strafunmündig.