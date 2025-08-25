13-Jährige in Freibad sexuell belästigt - Mann in U-Haft

Eine 13-Jährige schreit in einem unterfränkischen Freibad um Hilfe. Wenig später nimmt die Polizei einen 20-Jährigen fest. Er soll nicht nur das Mädchen belästigt haben.

Kitzingen

Nach der sexuellen Belästigung einer 13-Jährigen in einem Freibad in Unterfranken sitzt ein Mann in U-Haft. Der 20-Jährige werde des sexuellen Missbrauchs von Kindern in dem Bad in Kitzingen verdächtigt, teilte die Polizei mit. Die 13-Jährige habe nach dem Vorfall in einem Becken um Hilfe geschrien, sich losgerissen und einen Bademeister verständigt. Unmittelbar danach soll der Mann noch eine 14-Jährige verbal belästigt haben.

Der Bademeister habe den Verdächtigen festgehalten, bis Polizisten ihn mitnahmen. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die 13-Jährige sei mit leichten Verletzungen, die sie sich beim Losreißen zugezogen haben soll, vor Ort ärztlich behandelt worden.

Mehrere Bekannte der 13-Jährigen hatten den Vorfall laut Polizei mitbekommen. Für die Ermittlungen in dem Fall sucht die Polizei nach weiteren unbeteiligten Badegästen, die zu den Vorfällen möglicherweise Angaben machen können.