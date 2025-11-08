AZ-Plus

13 Gäste nach Grillfeier im Krankenhaus

Bei einer Betriebsfeier in Straubing wird gegrillt. Dabei kommt es zu einem Zwischenfall.
az/dpa |
Der Rettungsdienst brachte zwei Männer mit Kohlenmonoxid-Vergiftungen ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Der Rettungsdienst brachte zwei Männer mit Kohlenmonoxid-Vergiftungen ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa
Straubing

Zwei Männer haben bei einer Grillfeier in Straubing Kohlenmonoxid-Vergiftungen erlitten, bei elf weiteren Gästen wurden erhöhte Werte festgestellt. Auf der Feier des Bauhofs Straubing mit rund 50 Gästen sei ohne ausreichende Belüftung in einer Fahrzeughalle gegrillt worden, teilte die Polizei mit. 

Ein 85-Jähriger verlor den Angaben zufolge vorübergehend das Bewusstsein, ein 68-Jähriger klagte ebenfalls über Beschwerden. Der Rettungsdienst brachte beide Männer nach dem Vorfall am Freitagabend ins Krankenhaus. 

Das Krankenhaus habe die Polizei informiert. Nachdem die Gäste vom Rettungsdienst untersucht wurden, kamen laut Polizei elf weitere Besucher wegen erhöhter Kohlenmonoxid-Werte ebenfalls ins Krankenhaus. Weshalb bei der Feier innerhalb der Halle gegrillt wurde, war laut einem Polizeisprecher zunächst unklar.

Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas. Das Gas entsteht bei unvollständiger Verbrennung etwa von organischem Material wie Holz, Kohle und Benzin. Es wirkt in höheren Konzentrationen als starkes Atemgift und kann tödlich sein.

