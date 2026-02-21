AZ-Plus
Polizeieinsatz: 100 Gäste bei Party von 18-Jährigem in Niederbayern

Eine Geburtstagsparty in Niederbayern eskaliert. Polizei und Rettungsdienst kommen. Von den 100 Gästen waren viele nicht eingeladen.
AZ/dpa |
Die Polizei erteilte mehreren ungeladenen Gästen Platzverweise. (Symbolbild)
Die Polizei erteilte mehreren ungeladenen Gästen Platzverweise. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Aholfing

Aholfing - Die Geburtstagsparty eines 18-Jährigen in Aholfing (Landkreis Straubing-Bogen) ist aus dem Ruder gelaufen. Es seien rund 100 teils ungeladene und minderjährige Gäste vor Ort gewesen, teilte die Polizei mit. Der 18 Jahre alte Gastgeber habe die Kontrolle über die Party verloren, so die Angaben weiter. Die Polizei erteilte mehreren ungeladenen Gästen Platzverweise. Ein Gast wurde wegen Beleidigung der Beamten angezeigt. 

Ermittlungen gegen Gastgeber

Minderjährige Gäste mussten von ihren Eltern abgeholt werden. Im Laufe der Party wurden ein 15-Jähriger und eine 20-Jährige nach Polizeiangaben wegen ihrer Alkoholisierung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Gastgeber wird wegen Abgabe von Alkohol an Minderjährige ermittelt. Wieso so viele ungeladene Gäste erschienen seien, sei derzeit noch unklar.

