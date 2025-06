1. FC Nürnberg verleiht Ersatztorhüter nach Berlin

Vor elf Jahren kam Nicolas Ortegel zum 1. FC Nürnberg. Nun soll der Keeper in der Regionalliga Nordost Spielpraxis sammeln.

Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg verleiht Ersatztorwart Nicolas Ortegel für die kommende Saison an den BFC Dynamo in der Regionalliga Nordost. "Wir wollen Leihen künftig noch besser als strategischen Hebel nutzen, um unseren Spielern zu mehr Spielzeit zu verhelfen, die dann wiederum auf ihre Entwicklung einzahlt", erklärte Sportchef Joti Chatzialexiou über den Transfer nach Berlin.

Ortegel (21) spielte seit dem Sommer 2014 in Nürnberg und durchlief sämtliche Jugendmannschaften. Seit dem vergangenen Sommer gehörte er dem Profikader an und sammelte Spielpraxis in der U23. Dort kam er in 26 Partien in der Regionalliga Bayern zum Einsatz.