Einst präsentierten die Nazis im Münchner " Haus der Kunst " die Bilder und Plastiken, die sie genehm fanden. Jetzt will ein britischer Architekt das NS-Gebäude wieder prägnanter in der Stadt präsentieren.

München - Der britische Stararchitekt David Chipperfield will den einstigen Nazi-Kunsttempel "Haus der Kunst" der Münchner Bevölkerung "zurückgeben". Derzeit verberge das Haus sich allseitig hinter einem "grünen Vorhang" aus Bäumen und Büschen, sagte der international renommierte Architekt am Freitagabend in München. Dadurch sei das von der Nazi-Ideologie kontaminierte Bauwerk, das als "Haus der Deutschen Kunst" den Nazis genehme Bilder und Plastiken beherbergte, nach dem Krieg "bestraft" worden. "Man sollte es der Stadt zurückgeben. Es stellt heute keine Bedrohung mehr dar."