München – Mit der S-Bahn und der Pünktlichkeit ist es in München ja immer so eine Sache. Die Auslöser für Verspätungen sind vielfältig und oft unberechenbar. Da fällt schon mal ein Signal aus, oder eine Weiche macht nicht mit oder ein Polizeieinsatz funkt dazwischen. Oft sind es aber auch nur Kleinigkeiten oder schlicht die Masse an Fahrgästen, die den Fahrplan gerade genug ausbremsen, dass es vor allem in den Stoßzeiten und auf der Stammstrecke zu Verspätungen und langen Gesichtern am Bahnsteig kommt. Solche Störungen will die S-Bahn München jetzt mit einem Pilotprojekt und dem Einsatz einer innovativen Technologie minimieren.