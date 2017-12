Julien Bam ist Deutschlands YT-King Youtube-Jahresrückblick: Die beliebtesten Videos 2017

Bei den "Top Musikvideos in Deutschland" liegt das Original-"Despacito" von Luis Fonsi feat. Daddy Yankee auf Platz eins. Dahinter komplettieren Hit-Maker Ed Sheeran mit "Shape of You" und Youtuberin Bibi H mit ihrem kontrovers diskutierten Song "How it is (wap bap ...)" das Podest. Der deutsche Rapper Kay One sichert sich mit "Louis Louis" und "Senorita" feat. Piedro Lombardi die Positionen fünf und sechs.