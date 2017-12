"Ich liebe sie für immer" Taylor Swift: So half sie einem Fan in größter Not

Swift habe ihr gesagt: "Stephanie, du bist schon lange in meinem Leben und hast mich nie um etwas gebeten. Du hättest dich melden können und ich hätte dir geholfen. Aber das hast du nicht [...]". Stephanie führte weiter aus: "[Taylor] sagte mir, dass sie mir das Geld für mein Ticket an diesem Abend zurückgeben wollte." In Wirklichkeit habe sie ihr aber geholfen ein neues Haus zu kaufen und alles was sie für ihr Baby brauchte. "Sie sagte mir, 'Ich will, dass du die Zeit mit deiner kleinen Tochter genießen kannst, und dich nicht um all diese Sachen sorgen musst.'"

Stephanie lobte den Popstar für seine Großzügigkeit und fügte hinzu: "In dieser Nacht gab sie mir ihre Hand und hob mich vom Boden auf. Genau so, wie sie es seit zwölf Jahren getan hat. Ich liebe sie für immer." Bisher hat Taylor Swift auf diese rührende Geschichte noch nicht öffentlich geantwortet.