Habe wenig - biete Arbeit Tagelöhner in München: Alltag auf dem "Arbeiterstrich"

Eigentlich, so sagt der nach eigenen Angaben 36-jährige Ungar in nahezu fehlerfreiem Deutsch, arbeite er in seiner Heimat als Anwalt, im Moment aber "schickt uns eine Firma aus Deggendorf auf Montage". Als Tagelöhner irgendwo auf deutschen Baustellen verdiene er mehr als in Ungarn als Anwalt. Aber bald wolle er nach Hause und in sein Büro zurückkehren. Die Arbeit in Deutschland sei einfach "zu hart". Dann muss er los. Der Wagen kommt gleich, um ihn und seine Männer abzuholen.