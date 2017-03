Einst Wunschspieler von Kosta Runjaic

Selbst der Begriff Mobbing fiel in diesem Zusammenhang, als der Verein Matmour öffentlich Geldgier vorwarf und ihn in die U21 degradierte - ohne Perspektive auf einen Einsatz in der Profimannschaft. Gut möglich, dass all diese Themen zwischen Matmour und Ismaik zur Sprache kamen.

Fakt ist: Sechzig will den Außenstürmer eigentlich loswerden, da er einst Wunschspieler von Ex-Coach Kosta Runjaic war und entsprechend mit seinem Gehalt auf den Etat drückt. Spätestens im Sommer dürfte neue Bewegung in die Personalie kommen, dann, wenn weitere Härtefälle nicht berücksichtigter Spieler zu erwarten sind.