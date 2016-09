Lesen Sie hier: Götze-Berater über Kritik: "Das ist einfach respektlos"

Nouri will die beängstigenden Zahlen von null Punkten und 2:12 Tore nach drei Bundesliga-Partien aus dem Gedächtnis der Grün-Weißen löschen und nur nach vorne schauen. "Es sind immer noch Menschen, mit denen du arbeitest", sagte der Mann aus Buxtehude: "Der Grundtenor ist, von jedem ein Stück weit Identifikation zu erhalten, Verantwortung zu vermitteln und zu geben. Ich werde versuchen, so authentisch wie möglich meine Ideen zu vermitteln."

Neuanfang unter Nouri

Die ersten Momente im Bundesliga-Blitzlichtgewitter meisterte Nouri souverän und versprühte nach Wochen der Diskussionen um Skripnik wieder so etwas wie Zuversicht an der Weser. Gerade die teils unglückliche Kommunikation des Ukrainers in der Öffentlichkeit hatte zuletzt immer wieder für Unruhe gesorgt. Nun soll ein Neuanfang her.

Lesen Sie hier: Mehrere Spiele Sperre und Geldstrafe für Rodriguez

Wie lange Nouri allerdings die Geschicke leiten wird, ist weiterhin offen, Sportdirektor Frank Baumann will sich nicht festnageln lassen. "Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Alex die Mannschaft auch am Samstag gegen Wolfsburg ins Stadion führen wird", sagte Baumann.

Langfristige Lösung?

Auch eine langfristige Lösung mit dem bisherigen U23-Coach scheint denkbar. "Im Fußball sollte man nichts ausschließen", sagte Baumann, der parallel den Markt nach möglichen Trainern sondiert: "Alex wird das Spiel am Mittwoch machen. Wie viele dann noch hinzukommen, kann ich nicht sagen."

Es liegt wohl vor allem an den Werder-Profis, wie die Zukunft des Interimstrainers aussieht. Sollte unter Nouri die Wende gelingen, wäre er eine naheliegende und günstige Dauerlösung.