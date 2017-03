Alltagsdiskriminierung Für eine Wohnung in München nicht deutsch genug

Mane hat eine Arbeit, ist integriert – und sucht trotzdem seit einem Jahr

Seit einem Jahr sucht der Gleisbauer in Festanstellung eine Wohnung. Noch lebt er in einer Azubi-Wohnung in Berg am Laim, die er aber im Mai verlassen muss. Ein bis zwei Zimmer hätte er gerne. Weil er in München fast 300 Bewerbungen geschrieben hat, aber kaum zu Wohnungsbesichtigungen eingeladen wird, sucht er auch im Umland.